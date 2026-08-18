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Суспiльство

В Україні 18 серпня дощитиме, на заході очікуються грози та град, вдень до +33°

В Україні 18 серпня дощитиме, на заході очікуються грози та град, вдень до +33°

У вівторок, 18 серпня, буде хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть дощі, на заході України очікуються грози, температура повітря вдень становитиме до +33°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південного сходу і сходу, помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, в західних областях та на Житомирщині 20-25°.

У Києві та області 18 серпня вночі без опадів, вдень очікуються дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 18-20°, вдень 28-30°; на Київщині вночі 15-20°, вдень 28-33°.

 Автор: Сергій Ваха

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прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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