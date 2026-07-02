Вибухи і висновки: що показала масована атака рашистів-терористів на Київ

У ніч проти 2 липня країна-агресорка Росія здійснила одну з наймасштабніших ракетно-дронових комбінованих атак на Київ за останній час. Станом на зараз відомо про 25 загиблих. Детальніше про те, що продемонстрував і завуалював черговий акт тероризму - далі в матеріалі ForUA.

Путінська Росія продовжує свою нікчемно-звірячу терористичну ходу. У ніч проти 2 липня недодержава завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами, серед головних цілей був Київ та область.

Нова хвиля масованої атаки рашистів розпочалася ввечері 1 липня з запуску реактивних шахедів, а вже після першої години ночі українську столицю атакували десятки балістичних ракет та гіперзвукових крилатих «Цирконів».

Окрім того, бомбардувальники Ту-95МС також запустили десятки крилатих ракет Х-101, які після третьої ночі залетіли в Україну і також попрямували на Київ. Плюс до усього вищеперерахованого залізяччя, цього разу РФ також використала баражуючий боєприпас «Бандероль».

Загалом, атака на столицю тривала понад 11 годин поспіль і завершилась о 7 ранку четверга, 2 липня.

Однією з ключових особливостей нинішнього удару військові аналітики називають велику кількість реактивних безпілотників, які рухалися зі швидкістю понад триста км/год і які було набагато складніше збивати мобільним вогневим групам та дронами-перехоплювачами.

Варто зазначити, що про заплановану масовану атаку країни-404 ще у вечорі 1 липня попередив президент Володимир Зеленський, перебуваючи із візитом в Ірландії, яка перебирає керівництво в Раді Євросоюзу (ЄС). Зрештою, через масований обстріл, нинішній господар Банкової достроково перервав візит.

За даними мера Віталія Кличка, у Києві є значні руйнування на майже тридцяти цивільних локаціях, зокрема і багатоквартирних будинках.

Монітори вказують, що ракети атакували Київ практично з усіх боків - півночі, сходу та півдня. Паралельно залітали все нові і нові реактивні шахеди. Власне, безперервні удари шахедів заважали рятувальникам розбирати завали у зруйнованих будинках.

На одному із відео нічного удару по Києву, який виклали телеграм-канали, видно, як після удару ракетою на одній зі станцій столичного метро, де ховалися люди, почали сипатися частини стелі.

«Головною метою росіян є не стільки удари по інфраструктурі українських міст, скільки залякування їхніх мешканців. Продовження цієї демографічної війни залишається однією з головних цілей РФ. І з цього також потрібно робити певні висновки. З одного боку, ми розуміємо, що ресурсів для таких атак у Путіна все ж таки не вистачає, тому інтервали між ними стають все більшими. З іншого боку, не виключено, що в Росії просто накопичують запаси ракет і безпілотників для більш інтенсивних ударів восени, щоб створити нові проблеми для української енергетики і заморозити великі українські міста. В будь-якому разі очевидно, що ніякого бажання зупиняти війну у Путіна немає. Варто усвідомлювати після кожної атаки, що ця війна може закінчитися тільки в разі, якщо у Росії буде реально не вистачати ресурсів для її продовження. А це буде означати, що як тільки можливості будуть з’являтися, війна знову буде розпочинатися. І ми знову будемо не свідками, а жертвами нових масованих атак з боку Російської Федерації. І це ж не просто констатація. Це питання, яким чином захищатися від таких атак у найближчі роки, а може і десятиріччя. Близький Схід живе у ритмі таких атак довгими десятиріччями і немає ніяких індикаторів того, що вийде з такої ситуації швидко», - зазначає, коментуючи нову масовану атаку РФ на своєму авторському Youtube-каналі відомий журналіст-міжнародник Віталій Портніков.

На його переконання, наразі вкрай нагальним є питання облаштування системи укриттів, про що «здається забувають всі роки цієї війни». «Найближчі роки українцям, принаймні у великих містах нашої держави, доведеться проводити довгі години під землею. І для багатьох це буде єдиною можливістю врятувати своє життя і життя своїх рідних. Треба просто це прийняти і налаштуватися саме на таке життя і на такий розвиток подій. Наразі ми бачимо, що при кожній новій атаці зростає кількість людей, які все більш налякані тим, що відбувається, зокрема й у самій українській столиці. І вже у київському метрополітені не вистачає місця для всіх, тому питання укриттів є питанням, яке слід вирішувати системно і негайно», - підсумовує Портников, прогнозуючи, що українцям доведеться проводити чимало часу під землею не лише у 20-х, а й у 2030-х і, не виключено, 2040-х роках.

На темі укриттів акцентує увагу після чергового небесного терору недоімперії і військовослужбовець ЗСУ Євген Спірін: «Ті, хто прийшов у метро звечора 1 липня, зміг зайняти місця, а тим, хто прийшов вночі вже не було шансів присісти. Не було куди. Що ж ми скажемо про мешканців Троєщини або Лівого берега, де немає підземного метро? Місту дуже потрібні укриття. Не парки, не фонтани, а величезні, бетонні, підземні укриття. Місто під містом, якщо хочете».

Слід зазначити, що дійсно саме після цієї атаки соцмережі буквально заполонили пости з закликами до міської влади Києва припинити латати асфальтові дороги та відкривати декоративні мости, а будувати натомість повноцінні глибокі бетонні укриття.

І це цілком закономірні заклики, позаяк путінська Росія атакує Україну ракетами та дронами практично щодня. І знову ж таки щодня у різних містах під обстрілами гинуть люди. Водночас останній масований удар (перед нинішнім) по Києву був у ніч проти 15 червня. Тоді рашисти били по столиці балістичними ракетами, гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон», крилатими ракетами Х-101 і шахедами. Під час тієї атаки у Києві вперше за час повномасштабної війни була суттєво пошкоджена Києво-Печерська лавра, зокрема Успенський собор, розташований на її території. Тоді також була знищена кіностудія Довженка. Перед цим країна-агресорка завдала масованого удару по Україні в ніч на 2 червня. Тоді внаслідок ударів 23 людини загинули – серед них трирічний хлопчик. Десятки людей дістали поранень, палали будинки у Києві та Дніпрі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву в ніч проти 2 липня. Про це очільник МЗС написав у себе в Х. «Не відкладайте прийняття рішень щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони! Це наш головний заклик до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху!», - наголосив головний дипломат країни. «Такі удари є тяжкими воєнними злочинами, і ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи притягнути винних до відповідальності та вжити рішучих заходів», - додав глава зовнішньополітичного відомства.

«Ми вимагаємо рішучих міжнародних заходів. Не лише слів засудження, а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор. У цій війні є агресор і країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія не має права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території Росії», - цілком аргументовано апелюючи, передусім до міжнародного права, (на яке РФ нахабно і послідовно плює), резюмував Андрій Сибіга.