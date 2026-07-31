Балістична ракета РФ знищила завод американської компанії у Києві, — ЗМІ

Під час одного з останніх масованих ударів по Києву російська балістична ракета знищила виробничі потужності американської компанії Terminal Autonomy, яка виготовляла безпілотники для України. Це може бути перший підтверджений випадок від початку повномасштабної війни, коли російські війська цілеспрямовано атакували підприємство американської компанії на території України, повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання, знайомий із діяльністю компанії, розповів, що Terminal Autonomy спеціалізувалася на виробництві високоточних ударних безпілотників дальньої дії. Вони оснащені сучасними системами наведення, здатними ефективно працювати навіть в умовах активного застосування російських засобів радіоелектронної боротьби.

За даними видання, дрони використовують технології штучного інтелекту. Якщо під час польоту зв'язок із оператором або навігаційні сигнали придушуються засобами РЕБ, система здатна самостійно завершити місію та вразити визначену ціль.

Згідно з американськими реєстраційними документами, Terminal Autonomy була зареєстрована у штаті Делавер у 2023 році. На офіційному сайті компанії зазначено, що її безпілотники та високоточні боєприпаси вже застосовуються українськими військовими для ураження цілей противника.

Водночас ані представники компанії, ані Міністерство оборони України поки не прокоментували інформацію про знищення підприємства.

За словами джерела, внаслідок ракетного удару ніхто із працівників не загинув.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран хотів запустити балістичну ракету по одному з українських портів.