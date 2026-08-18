Переселенцям можливо збільшити виплати: у «ВПО Україна» назвали умову

Виплати для внутрішньо переміщених осіб потрібно індексувати відповідно до зростання вартості життя, а фінансування державних програм підтримки переселенців — збільшувати. На цьому наголосив співзасновник ГО «ВПО Україна» Максим Ткаченко в ефірі марафону «Єдині новини».

За його словами, необхідні кошти для посилення підтримки ВПО можна знайти, зокрема шляхом перегляду програм, які не дають очікуваного результату. Вивільнені ресурси, на його думку, варто спрямовувати безпосередньо на допомогу переселенцям.

Ткаченко також заявив про необхідність індексації щомісячних виплат для ВПО. Наразі допомога становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. Водночас вартість товарів і послуг зростає, тоді як розмір виплат залишається незмінним.

Окремо він закликав переглянути правила отримання допомоги для дітей ВПО. За його словами, діти, які навчаються дистанційно, не повинні втрачати право на виплати лише через формат навчання. Він вважає, що такі діти мають мати ті самі соціальні гарантії, що й учні, які відвідують школу очно.

Крім того, ГО «ВПО Україна» планує наполягати на збільшенні фінансування програми «єВідновлення» у державному бюджеті на наступний рік.

Ще одним пріоритетом Ткаченко назвав розширення категорій громадян із тимчасово окупованих територій, які зможуть претендувати на компенсацію в межах програми.

Таким чином, серед ключових вимог — індексація виплат ВПО, рівні умови для дітей-переселенців, збільшення фінансування «єВідновлення» та розширення доступу до компенсацій.