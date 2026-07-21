На Волині під час ексгумації знайшли рештки 32 людей

Станом на 20 липня на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району Волинської області під час ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, які загинули в роки Другої світової війни. Про це повідомив доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук.

За словами історика, окрім людських останків, українські та польські науковці знайшли низку особистих речей загиблих — обручки, намистини, ґудзики, натільні хрестики та невеликі ікони. Наразі розміри поховальної ями, де тривають дослідження, становлять приблизно два метри завширшки та шість метрів завдовжки.

Ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня. За процесом спільно стежать представники Українського інституту національної пам'яті та польського Інституту національної пам'яті. Після завершення польового етапу фахівці перейдуть до дослідження знайдених решток.

Спільні українсько-польські пошукові та ексгумаційні роботи тривають уже кілька років. Зокрема, у травні 2025 року під час розкопок у колишньому селі Пужники на Тернопільщині археологи виявили останки 42 людей. Тоді польовий етап досліджень був завершений, а наприкінці 2025 року стало відомо, що пошукові роботи у Пужниках планують продовжити й у 2026 році.

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