На Волині вшанують борців за незалежність фестивалем патріотичної пісні

26 липня в урочищі Вовчак поблизу села Ревушки Турійської громади Ковельського району відбудеться обласний фестиваль патріотичної пісні «Вовчак — Волинська Січ». Початок заходу запланований на 12:00, повідомляє онлайн-газета «ПолітАрена».

Організатори зазначають, що фестиваль покликаний вшанувати пам’ять борців за незалежність України, популяризувати українську патріотичну пісню та зберегти історичну пам’ять про визвольний рух на Волині.

У програмі заходу — виступи творчих колективів і виконавців з Волині, крафтовий ярмарок, виставка виробів народних майстрів, а також культурно-мистецькі заходи для гостей фестивалю.

Під час фестивалю також триватиме реєстрація учасників проєкту «Полісся. Перезавантаження», який реалізується в межах ініціативи зі створення економічної спільноти реґіону.

Захід організовано за підтримки Волинської обласної ради, Волинського обласного науково-методичного центру культури, управління культури, з питань релігій та національностей Волинської ОДА, Турійської селищної ради та комунального закладу «ІКК “Вовчак — Волинська Січ”».

Проєкт «Полісся. Перезавантаження» реалізується за підтримки Швейцарсько-українського проєкту UCORD, який фінансується Швейцарською аґенцією розвитку та співробітництва, а його ініціатором виступає громадська організація «місто.ребут».