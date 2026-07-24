Качинський звинуватив соратників у спробі розколоти партію ПіС

Лідер польської опозиційної партії «Право і справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський заявив, що понад 30 членів політичної сили залишили її лави після того, як відмовилися підписати декларацію про відсутність членства в організаціях, які ведуть політичну діяльність.

Про це він повідомив на пресконференції, передає Polsat News.

Одним із тих, хто не підписав документ, став колишній прем'єр-міністр Польщі та віцепрезидент ПіС Матеуш Моравецький.

У квітні Моравецький створив у межах партії асоціацію «Розвиток плюс», пояснивши це прагненням розширити електоральну підтримку політичної сили. До нового об'єднання приєдналися десятки депутатів ПіС.

Керівництво партії встановило крайній термін — до опівночі 23 липня — коли всі депутати мали письмово підтвердити, що не є членами політичних об'єднань на кшталт «Розвиток плюс».

За словами Качинського, усі члени партії були попереджені про необхідність підписання декларації та знали про наслідки відмови.

«Понад 30 депутатів залишили нашу партію. Усі знали, що мають підписати документ і розуміли, до чого призведе відмова», — заявив він.

Лідер ПіС також стверджує, що йому було відомо про підготовку плану розколу партії, який нібито запропонувала впливова особа всередині політичної сили. На його думку, створення асоціації «Розвиток плюс» було частиною цього задуму.

Водночас Моравецький заявив, що не має наміру залишати партію. В етері телеканалу wPolsce24 він наголосив, що залишається одним із лідерів ПіС і запропонував компроміс — скласти повноваження віцепрезидента та залишитися рядовим членом партії.

«Люди, які вступали до "Права і справедливості", не повинні підписувати нові декларації», — заявив колишній глава уряду.

Внутрішній конфлікт у найбільшій опозиційній партії Польщі розгортається трохи більше ніж за рік до парламентських виборів, які заплановані на осінь 2027 року. Водночас останні соціологічні опитування свідчать, що саме Матеуша Моравецького більшість поляків вважають найкращим кандидатом на посаду прем'єр-міністра від «Права і справедливості».