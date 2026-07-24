Росія атакувала полігон на Київщині, де проходила демонстрація оборонних розробок

Російські війська завдали ракетного удару по полігону в Київській області, де в той момент проходив захід за участю представників української оборонної промисловості. За попередніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, ще десятки зазнали поранень.

Про атаку першим повідомив засновник компанії First Contact Валерій Боровик. За його словами, російська ракета влучила в один із полігонів, де саме відбувалася виставка озброєння.

Він зазначив, що не може розголошувати місце удару та інші подробиці до офіційного оприлюднення інформації, однак підтвердив, що внаслідок атаки є загиблі та руйнування.

Згодом факт удару підтвердила Українська рада зброярів. В організації повідомили, що російська ракета вразила локацію в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Там також підтвердили наявність загиблих і поранених.

У Раді наголосили, що інформація про точне місце проведення заходу не була публічною, а обставини атаки встановлюють компетентні органи. Організація закликала не поширювати фото, відео, геолокацію, інформацію про учасників, постраждалих чи компанії, щоб не зашкодити роботі Сил оборони та слідству. Також зазначено, що Українська рада зброярів не була організатором заходу, але підтримує зв'язок із постраждалими та надає допомогу.

Про атаку повідомив і волонтер Сергій Стерненко. За його словами, російські війська, ймовірно, застосували балістичну ракету. Пізніше він уточнив, що внаслідок удару загинули щонайменше шестеро людей, а десятки отримали поранення.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що в цій ситуації не постраждав, а згодом уточнив, що взагалі не перебував на полігоні й не планував його відвідувати.

За словами Бескрестнова, подібні демонстраційні заходи проводяться регулярно, однак він відмовляється від участи, якщо вважає їх небезпечними.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на місці удару триває рятувальна операція. За його словами, станом на цей момент відомо про десятки постраждалих і щонайменше шістьох загиблих.

«Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з'ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби», – заявив президент.

Водночас Зеленський не уточнив, що удар був завданий саме по полігону, де проходив захід оборонної галузі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що у війську давно діє заборона на проведення масових заходів, і закликав цивільних також дотримуватися вимог безпеки під час організації подібних подій.

За інформацією журналістів dev.ua, удар міг бути завданий по локації, де 24 липня мала відбутися виставка Defense Demo Day & Defense Expo "Критично захищено", організована Асоціацією виробників безпілотних систем та супутніх технологій "Армада". Захід був присвячений демонстрації рішень для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз.