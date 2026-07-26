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Суспiльство

Укргідрометцентр: У неділю переважно без опадів, вдень прогріє до 29°

Укргідрометцентр: У неділю переважно без опадів, вдень прогріє до 29°

У неділю, 26 липня, на переважній частині території України опадів не прогнозують, дощі з грозами очікуються лише на сході; повітря вдень прогріється до 29°, у східних областях - до +25°. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

"Мінлива хмарність. У східних областях, місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, на Луганщині та Донеччині значні дощі; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 24-29°, у східних областях 20-25°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

У столиці та Київській області, за прогнозом синоптиків, 26 липня опадів не передбачається.

Температура по області становитиме вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Києві буде вночі 14-16°, вдень 26-28°.

 Автор: Сергій Ваха

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прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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