Україна закликала Польшу до взаємної поваги до політик національної пам’яти

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалену Сеймом Польщі постанову, присвячену роковинам трагічних подій на Волині. У відомстві заявили, що Київ розраховує на конструктивний діалог із Варшавою та закликає продовжити спільну роботу над встановленням історичної правди.

У МЗС нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні вшанувала пам'ять усіх жертв Волинської трагедії. Українські та польські посадовці разом поклали квіти і віддали шану загиблим як в Україні, так і в Польщі.

«Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. Правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом», – наголосили в міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві також підкреслили, що Україна високо цінує Польщу як одного зі своїх найближчих союзників у боротьбі проти російської агресії.

У МЗС зазначили, що історичні трагедії не повинні ставати причиною роз'єднання двох народів, які сьогодні мають спільні цінності, спільного ворога та спільне європейське майбутнє.

«Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу. Закликаємо до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам'яти та прагматичного добросусідства заради сильної України і сильної Польщі», – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що питання історичної пам'яті мають вирішуватися шляхом професійного діалогу між науковцями та експертами, а не політичними деклараціями.

У постанові Сейму зазначено, що масові вбивства поляків, скоєні ОУН-УПА, мали характер етнічної чистки та геноциду. Документ містить положення про вшанування пам’яти понад 100 тисяч убитих поляків, проведення ексгумацій та забезпечення жертвам гідного християнського поховання.

Як повідомляв ForUA, британський історик, професор Оксфордського університету Норман Дейвіс, якого вважають одним із найавторитетніших дослідників історії Центрально-Східної Європи, в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Українську повстанську армію не можна загалом вважати злочинною організацією. За його словами, попри складність і суперечливість історичних подій, УПА не заслуговує на узагальнене визначення як злочинне формування. Дейвіс також зазначив, що УПА та Армія Крайова були різними організаціями, хоча в окремих аспектах їх можна порівнювати. На його думку, історичні суперечки між Україною та Польщею щодо Волинської трагедії варто відкласти до завершення російсько-української війни. Після цього, вважає історик, дві держави могли б створити спільну Комісію правди і примирення для фахового осмислення спільного минулого.