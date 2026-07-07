Бавовна за графіком: СБУ помстилася окупантам за обстріли українських міст

Спецпризначенці «Альфи» СБУ завдали 13 далекобійних і middle strike ударів по ключових військових об'єктах у тилу противника за минулий тиждень.

Ця робота відбувається в межах затвердженої Президентом України 40-денної операції впливу на державу-агресора, спрямованої на спонукання росії до припинення війни, повідомляє СБУ.

Під удар потрапили:



Авіація



- Аеродром «Саки» — уражено ангари з бойовою авіацією в тимчасово окупованому Криму. У них перебували винищувачі Су-30СМ, Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24. Орієнтовна вартість кожного такого літака — від 30 до 50 млн доларів США.



- Аеродром «Гвардійське» — уражено ангари з БпЛА Shahed та авіаційною технікою. Це одна з ключових авіаційних баз окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітає тактична авіація, яка завдає ударів по території України.



Нафтова інфраструктура



- Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ). Один із найбільших комплексів перевалки нафти та нафтопродуктів на північному заході росії, із пропускною спроможністю до 12,5 млн тонн на рік.



- Нижньогородський НПЗ та нафтоперекачувальна станція «Старолікєєво». Відстань до цілей — близько 850 км. Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств росії, яке виробляє пальне, зокрема для потреб армії РФ.



- Ярославський НПЗ та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Ярославль». Відстань до державного кордону України — понад 700 км. НПЗ входить до числа найбільших у РФ та переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік.



- Також безпілотники відпрацювали по НПЗ «Перший завод» у Калузькій області.



- Нафтоналивний термінал морського порту «Висоцьк» у Ленінградській області рф. Це один із ключових російських терміналів на Балтійському морі.



- Резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1» у Керчі.



Пункти управління та військова інфраструктура



- пункт управління одного з ударних безпілотних авіаційних комплексів на Миколаївському напрямку



- склади пально-мастильних матеріалів у Криму



- ⁠важливий вузол зв'язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя



Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.



Це справедлива відповідь на російські злочини та постійні обстріли українських міст. СБУ дістане ворога всюди!

Фото: СБУ.