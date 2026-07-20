США різко збільшують виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot

Американська компанія Boeing Defense збільшила виробництво головок самонаведення для ракет-перехоплювачів PAC-3, які використовуються у зенітно-ракетних комплексах Patriot. На тлі зростання попиту США та їхні союзники прагнуть швидше поповнити запаси систем протиповітряної оборони.

У 2025 році компанія виготовила 650 головок самонаведення для ракет PAC-3, а вже цього року планує збільшити виробництво до 850 одиниць, що майже на 30% більше, повідомив генеральний директор оборонного підрозділу Boeing Стів Паркер. «Саме цього від нас очікує країна. Ми перебуваємо в хорошій позиції та тісно співпрацюємо з нашими замовниками», — заявив Паркер напередодні авіасалону у Фарнборо (Велика Британія).

Він зазначив, що під час війни з Іраном США та їхні союзники використали тисячі ракет-перехоплювачів PAC-3, через що виникла необхідність швидко відновити запаси. Саме тому цього року були укладені нові рамкові угоди, які передбачають подальше нарощування виробництва.

У Boeing також розраховують значно розширити виробничі можливості. Компанія ставить за мету протягом найближчих трьох років збільшити випуск компонентів до 2 тисяч одиниць на рік, а до 2030 року зробити цей показник основним виробничим стандартом.

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