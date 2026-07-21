Кривава «війна міст» може стати новою фазою війни в Україні

Війна між Україною та Росією може перейти в нову фазу, яка нагадуватиме так звану "війну міст" часів ірано-іракського конфлікту 1980-х років. Такий сценарій можливий, якщо бойові дії на фронті й надалі залишатимуться переважно позиційними, а кількість ударів по території обох країн зростатиме. Про це йдеться в матеріалі The New Yorker.

Автори зазначають, що нині війна розгортається одразу на двох напрямках. Перший — безпосередньо на фронті, де російські війська продовжують наступальні дії, зокрема на Донеччині, однак темпи їхнього просування суттєво сповільнилися. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), російська армія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових, тоді як на окремих ділянках фронту просувається менш ніж на 100 метрів за добу.

Другим напрямком протистояння, на думку видання, стає повітряний простір. Україна останніми тижнями активізувала удари по військових і промислових об'єктах у глибині території РФ. Серед цілей називають нафтовий термінал поблизу Санкт-Петербурга, центр супутникового зв'язку біля Москви, підприємство у Волгограді, пов'язане з виробництвом компонентів для ракет, а також великі нафтопереробні заводи.

За даними FT, від початку 2026 року Україна здійснила майже 200 ударів по російських нафтопереробних підприємствах — це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Видання стверджує, що через перебої з пальним наслідки відчули близько 50 мільйонів жителів Росії.

Водночас Росія продовжує масовані атаки по українських містах. У червні ударам піддавалися Київ, Харків, Дніпро та інші населені пункти, а на початку липня внаслідок російських обстрілів столиці загинули десятки людей.

Аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначає, що Україна й надалі гостро потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і ракет-перехоплювачів для захисту міст від балістичних ракет.

На думку The New Yorker, якщо сторонам не вдасться досягти домовленостей про припинення ударів, війна може дедалі більше нагадувати "війну міст", коли противники намагаються завдати максимальних втрат ударами по населених пунктах, не маючи вирішального успіху на полі бою.

Водночас видання наголошує, що такий розвиток подій є аналітичним прогнозом, а не підтвердженим сценарієм подальшого перебігу війни.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ за неповний липень випустила більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць.

