Кривава статистика: червень став рекордним за кількістю жертв серед цивільних українців з початку війни

У червні 2026 року в Україні загинули щонайменше 293 цивільні особи, ще 1990 мирних жителів отримали поранення. За оцінкою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, це найвищий місячний показник загиблих і поранених серед цивільного населення з квітня 2022 року. Про це йдеться у новому звіті Моніторингової місії ООН.

В ООН наголошують, що наведені цифри ґрунтуються лише на відкритих даних, отриманих від українських посадовців, і не охоплюють тимчасово окуповані території та населені пункти, розташовані безпосередньо на лінії бойових дій. Через це реальна кількість жертв, імовірно, є значно більшою.

У Місії зазначили, що після різкого зростання втрат у травні кількість загиблих і поранених серед цивільних продовжила збільшуватися. "Після різкого зростання, зафіксованого в травні, кількість жертв серед цивільного населення продовжувала збільшуватися, сягнувши найвищого загального показника загиблих і поранених із квітня 2022 року", – йдеться у звіті.

За даними ООН, показник за червень виявився на 10% вищим, ніж у травні 2026 року, та на 37% перевищив рівень червня 2025 року. Загалом за перші шість місяців 2026 року моніторингова місія задокументувала 1396 загиблих серед цивільного населення, що на 114% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основною причиною загибелі у червні залишалися російські удари зброєю великої дальності – ракетами та ударними безпілотниками. На них припало 45% усіх загиблих і поранених. Більшість таких атак сталася далеко від лінії фронту, зокрема у Києві та Дніпрі.

Найбільшу кількість жертв упродовж місяця зафіксували:

Запоріжжя – 23 загиблих і 229 поранених;

Херсон – 18 загиблих і 236 поранених;

Дніпро – 25 загиблих і 77 поранених;

Київ – 11 загиблих і 112 поранених.

Як повідомляло раніше ForUa, співвідношення втрат Росії та України на фронті становить майже 8:1.