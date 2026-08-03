Через рішення Ставки Україні потрібні додаткові кошти на оборону - Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що попри забезпечену базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік, уряд працює над залученням додаткових коштів для Сил оборони через зміну ситуації на полі бою.

Про це він повідомив під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві.

За словами Корецького, додаткова потреба у фінансуванні виникла після консультацій із виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою, міністром внутрішніх справ та представниками Сил оборони. Вона пов'язана з поточною ситуацією на фронті та окремими рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою та окремими рішеннями Ставки. Це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 2026 року і план на 2027 рік», — сказав прем'єр.

Він наголосив, що уряд розраховує на підтримку українських дипломатів у переговорах із міжнародними партнерами щодо залучення додаткового фінансування.

Окремо Корецький назвав одним із пріоритетів роботу над використанням заморожених суверенних активів Росії для фінансування оборони та післявоєнного відновлення України.