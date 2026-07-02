Співвідношення втрат Росії та України на фронті становить майже 8:1 – CSIS

Втрати військових України та Росії за понад чотири роки повномасштабної війни могли перевищити 2 мільйони осіб. При цьому у першій половині 2026 року співвідношення втрат сторін, за оцінками американських аналітиків, сягнуло майже 8:1 на користь України. Про це йдеться у новому дослідженні американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Аналітики зазначають, що ані Україна, ані Росія не розкривають повних даних про свої втрати. Тому оцінки ґрунтуються на математичному моделюванні, аналізі розвідувальної інформації та відкритих джерел.

За підрахунками CSIS, Росія від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року до червня 2026-го втратила близько 1,4 мільйона військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. Із них приблизно 450 тисяч становлять безповоротні втрати.

Втрати України, за оцінками дослідників, становлять від 525 до 625 тисяч військовослужбовців убитими, пораненими та зниклими безвісти. Кількість загиблих українських захисників оцінюють у 125–150 тисяч осіб.

У CSIS наголошують, що масштаби російських втрат є безпрецедентними для сучасної історії. За словами авторів дослідження, жодна велика держава після Другої світової війни не зазнавала настільки значних втрат у військовому конфлікті. Вони також зазначають, що Росія втратила приблизно вчетверо більше військових, ніж Сполучені Штати у всіх своїх війнах після 1945 року.

Аналітики звертають увагу й на проблеми російської армії з поповненням особового складу. За їхніми оцінками, у 2026 році щомісячні втрати РФ перевищують 30 тисяч військових, тоді як темпи набору новобранців становлять близько 27 тисяч на місяць.

На думку експертів, це призвело до поступового виснаження резервів і уповільнення наступальних дій. У CSIS стверджують, що навесні 2026 року російські війська вперше з 2024 року почали втрачати більше територій, ніж захоплювати. За квітень і травень чисті територіальні втрати РФ, за оцінками дослідників, становили близько 400 квадратних кілометрів.

Також у звіті зазначається, що темпи просування російської армії залишаються мінімальними: у районі Костянтинівки — близько 50 метрів на добу, поблизу Покровська — 70 метрів, а на напрямку Слов'янська — 90 метрів на добу. Автори дослідження називають це одними з найповільніших темпів наступу у війнах останнього століття.

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