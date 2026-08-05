Масований удар по Києву та області: горіли склади, зруйновано будинки, витік аміаку

У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак на Київ за останній час. Окупанти запускали балістичні ракети кількома хвилями, а в різних районах столиці пролунали потужні вибухи. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, ще не менше 24 отримали поранення, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація та ДСНС.

Найбільше постраждали Оболонський, Святошинський, Деснянський та Голосіївський райони столиці. В Оболонському та Святошинському районах спалахнули пожежі на складських об'єктах. Попередня інформація про займання 20-поверхового житлового будинку згодом не підтвердилася.

У Деснянському районі також загорілися склади, а уламки ракети впали поблизу житлового будинку.

У Голосіївському районі російська ракета зруйнувала приватний будинок. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди. Крім того, після одного з ударів по нежитловій забудові стався витік аміаку.

За інформацією моніторингових ресурсів, під час атаки російські війська могли застосувати понад 30 ракет різних типів, серед яких "Іскандер", "Циркон", північнокорейські KN-23, ракети комплексів С-400, а також реактивні безпілотники типу "Шахед".

Під масованим ударом опинилася й Київська область. За даними Київської обласної військової адміністрації, у Бучанському районі загинула одна людина, ще 21 особа дістала поранення.

У Броварському районі через російський обстріл виникли масштабні пожежі на території логістичних комплексів, складських приміщень, виробничих підприємств і торговельних об'єктів. У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу на території одного з підприємств у селі Калинівка.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники продовжують працювати на місцях ударів, ліквідовують пожежі та розбирають завали. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як повідомляло раніше ForUa, рашистські ракети влучили по підприємству екстреної медичної допомоги у Києві.