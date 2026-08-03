Зеленський закликaв закрити прогалини в санкціях проти виробників балістики РФ

Російські підприємства, які виробляють балістичну зброю, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

За словами Зеленського, деякі ключові російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під санкціями США, Великої Британії, Японії, Швейцарії та інших юрисдикцій.

– Із 17 ключових російських підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість, на жаль, можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів, – заявив він.

Як стверджує президент, кожен бачить з боку Росії балістичну загрозу, яка лише збільшується. Але російські підприємства-виробники балістики досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями світу.

Зеленський звернув увагу, що одним із найгірших наслідків російської війни проти України та наслідком іранської тактики є те, що потенційні агресори у світі бачать, якої шкоди життю може завдати балістика.

Він дійшов до висновку, що балістична загроза у світі лише зростатиме, тому всі спроможності для захисту мають ставати сильнішими.

Український антибалістичний проєкт «Фрея» здатен стати основою для спільної інтегрованої оборони всієї Європи, адже є оперативним у виробництві та перевіреним в реальних бойових умовах.

Як зазначив Зеленський, Україна відповідає за виготовлення ракет і пускових установок, тоді як європейські партнери забезпечують комплекс радарами та сенсорами.

ForUA зазначає, до антибалістичної коаліції вже увійшли 10 країн, зокрема Україна, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія, а також 12 провідних компаній-виробників. Президент стверджує, що проєкт залишається відкритим для нових учасників.