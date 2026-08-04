США витратили більшість запасів ATACMS і PrSM у війні з Іраном - Reuters

Сполучені Штати значно скоротили свої запаси високоточних далекобійних ракет під час п'ятимісячної війни з Іраном. За даними джерел Reuters, Вашингтон використав майже всі наявні ракети наземного базування ATACMS і нового покоління Precision Strike Missile (PrSM).

Про це агентству Reuters повідомили троє обізнаних співрозмовників.

За інформацією джерел, США також витратили трохи менше половини запасів крилатих ракет морського базування Tomahawk.

Ще один співрозмовник агентства зазначив, що Центральному командуванню США вдалося частково поповнити запаси наземних ракет завдяки перекиданню озброєння з інших регіонів світу, хоча власні резерви, які були на початку війни, майже вичерпалися.

Суттєво скоротилися й запаси засобів протиповітряної оборони. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), які підтвердили співрозмовники Reuters, із лютого до липня США використали близько 65% ракет-перехоплювачів до систем Patriot і щонайменше 38% антибалістичних ракет комплексів THAAD.

За словами джерел, саме виснаження запасів озброєння могло стати однією з причин, через яку президент США Дональд Трамп вирішив не розпочинати новий наступ на Іран. Водночас інші співрозмовники стверджують, що на це рішення також вплинув тиск з боку держав Перської затоки.

У Пентагоні ці повідомлення прямо не коментували. Головний речник оборонного відомства США Шон Парнелл заявив, що американські Збройні сили залишаються найпотужнішими у світі та мають усі необхідні можливості для виконання будь-яких завдань, які визначить президент.

На тлі активного використання озброєння армія США нещодавно уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до 58,6 млрд доларів на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Крім того, у липні адміністрація Дональда Трампа звернулася до Конгресу із запитом на виділення 87,6 млрд доларів на фінансування нагальних потреб, більшість із яких пов'язана з війною США проти Ірану. Раніше посол США в ООН Майк Волц запевняв, що Сполучені Штати мають достатньо ресурсів для продовження військової кампанії, попри повідомлення про нестачу окремих видів озброєння.