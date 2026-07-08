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Трамп заявив про можливість передати Україні ліцензії на виробництво Patriot

Трамп заявив про можливість передати Україні ліцензії на виробництво Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася під час саміту НАТО в Анкарі, інформує "Інтерфакс-Україна".

«Мені прошепотіла одна пташка, що ми дамо вам ліцензії, ми покажемо, як це робити», — заявив Трамп, коментуючи можливість локалізації виробництва американських систем ППО в Україні.

Під час зустрічі президент США також наголосив, що його відносини з Володимиром Зеленським суттєво покращилися.

«Ми з президентом Зеленським надумали зустрітися принагідно. Ми теж маємо чудові стосунки: від Овального офісу і до сьогодні — дорога далека. Але ми це пройшли, і це ще не кінець. Це новий початок», — сказав Трамп.

За його словами, він регулярно підтримує зв'язок із президентом України телефоном.

«Оце днями говорили, і розмова склалася дуже добра», — додав президент США.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОсамітліцензіяАнкараракетиДональд ТрампВолодимир ЗеленськийЗРК Patriot
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