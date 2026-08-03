Угоду про виробництво ракет для Patriot не встигнуть укласти до початку зими - Вітакер

США продовжують переговори з Україною та європейськими партнерами щодо спільного виробництва перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, однак укласти відповідну угоду до початку зими, найімовірніше, не вдасться.

Про це в етері Fox News заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

За його словами, Вашингтон розглядає можливість створення спільного виробництва з Україною та країнами Європи, щоб розширити оборонно-промислову базу й посилити спроможності у сфері протиповітряної оборони.

«Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями та європейцями, щоб розширити промислову базу і підтримати оборону України та Європи», — сказав Вітакер.

Він зазначив, що переговори тривають після зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, подальших контактів у Києві та консультацій із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

Водночас американський дипломат наголосив, що головним завданням залишається якнайшвидше забезпечення України засобами протиповітряної оборони до початку зимового періоду.

«Найважливіше зараз — якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму: чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах», — зазначив він.

За словами Вітакера, довгострокову угоду про спільне виробництво перехоплювачів для Patriot до цієї зими підписати не встигнуть, однак робота над нею триватиме.

Бекграунд. У липні президент Володимир Зеленський повідомив про домовленості зі США щодо розвитку спільного виробництва озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони. Під час візиту до США він також провів переговори з представниками американських оборонних компаній, які виробляють винищувачі F-16 та системи Patriot.