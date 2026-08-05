Атаки на Wildberries тривають: знищено вже 56% найбільших складів

Україна продовжує завдавати ударів по логістичній інфраструктурі одного з найбільших російських маркетплейсів. За менш ніж три тижні атак було виведено з ладу понад половину найбільших складських потужностей Wildberries. Про це повідомив український OSINT-проєкт CyberBoroshno.

За підрахунками аналітиків, із 18 липня, коли розпочалася кампанія ударів, компанія втратила вже 12 логістичних комплексів загальною площею 1,75 млн квадратних метрів. Після останньої атаки частка знищених найбільших складів Wildberries сягнула 56%.

У ніч проти 4 серпня під удар потрапив логістичний комплекс компанії в Ленінградській області РФ. Склад площею 154 тисячі квадратних метрів охопила масштабна пожежа, яка, за даними проєкту, повністю його знищила.

Крім повністю зруйнованих об'єктів, ще п'ять великих логістичних комплексів отримали пошкодження внаслідок атак безпілотників. Вони займають близько 24,5% від загальної площі 25 найбільших складів компанії.

Найбільшим із пошкоджених об'єктів став склад у селі Коледіно Московської області площею 225 тисяч квадратних метрів.

Водночас безпосередньо не постраждали ще вісім логістичних комплексів, що становить близько 19,5% площі найбільших складів Wildberries. Найбільший із них розташований у Тульській області та займає 190 тисяч квадратних метрів.

За оцінками CyberBoroshno, серія ударів суттєво скоротила логістичні можливості російського маркетплейса та стала однією з наймасштабніших кампаній із ураження його складської інфраструктури.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони влаштували пекло в Росії: палають склади Wildberries в кількох регіонах.