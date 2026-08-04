Пентагон передасть союзникам керівництво частиною місії з підтримки України

Міністр оборони США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню Збройних сил США провести реорганізацію Групи сприяння безпеці України (SAG-U), перерозподіливши її функції між американськими структурами та місією НАТО з безпекової допомоги й підтримки України (NSATU).

Про це повідомила пресслужба Європейського командування США.

У командуванні наголосили, що зміни не вплинуть на рівень американської підтримки України. Реорганізація має підвищити ефективність координації безпекової допомоги, передати союзникам керівництво ключовими напрямами місії та вивільнити американські ресурси для виконання інших глобальних завдань.

У повідомленні зазначається, що рішення відображає зростання ролі європейських союзників у підтримці оборони України протягом останнього року.

Командувач Збройних сил США в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що союзники довели свою спроможність брати на себе провідну роль у підтримці української оборони. За його словами, SAG-U із самого початку створювалася як тимчасова структура, а її трансформація є логічним продовженням уже досягнутих результатів і має сприяти створенню умов для тривалого миру в Україні.

У Європейському командуванні нагадали, що за три з половиною роки роботи SAG-U забезпечила розподіл понад 2 млрд доларів безпекової допомоги та координувала співпрацю зі значною кількістю держав-партнерів.

Речник армії США в Європі й Африці полковник Майкл Вайсман запевнив, що реорганізація не означає скорочення підтримки України. За його словами, Сполучені Штати й надалі координуватимуть надання допомоги через Європейське командування США та місію NSATU відповідно до американської політики.

Групу сприяння безпеці України створили 4 листопада 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше видання Politico повідомляло, що США планують відмовитися від керівництва SAG-U, передавши його іншій країні-члену НАТО.

Реорганізація відбувається на тлі ширшого перегляду військової присутності США в Європі. У Пентагоні вже оголосили про скорочення кількості американських бойових бригад на континенті та заявили про намір поступово передавати європейським союзникам більшу відповідальність за безпеку регіону.

На початку червня Сполучені Штати також повідомили союзників по НАТО про плани скоригувати свій внесок у Модель сил Альянсу. За словами генерала Алексуса Гринкевича, Європа має взяти на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, а зменшення залежності від американських військ є одним із пріоритетів нової оборонної стратегії США.