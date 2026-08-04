Посадовця МВС судитимуть у справі про тендер із преміальними авто як винагородою

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі обладнання для державної установи Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідства, підприємець, який постачав системи відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, через підконтрольну громадську організацію передав у користування високопосадовцю міністерства чотири автомобілі преміумкласу.

У НАБУ стверджують, що натомість чиновник у змові з керівником державної установи МВС забезпечив перемогу компанії підприємця у тендері на закупівлю обладнання за завищеною ціною.

За оцінкою слідства, внаслідок цієї схеми державному бюджету було завдано збитків на понад 16 млн грн.

У Бюро також повідомили, що після звільнення посадовця автомобілі, які раніше були передані йому в користування, фактично перейшли у його власність. Для цього, за даними слідства, їх оформили як подарунок за формальним договором.