Зеленський і Мадяр домовилися про особисту зустріч

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домовився з президентом України Володимиром Зеленським про особисту зустріч, яка має відбутися найближчим часом у Будапешті або Києві. Після цього лідери планують разом відвідати місто Берегове на Закарпатті.

Про це керівник угорського уряду повідомив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

За словами Мадяра, коротка розмова із Зеленським відбулася під час відкриття саміту НАТО.

«Вчора я коротко поспілкувався з президентом Зеленським під час відкриття саміту, і ми домовилися, що зустрінемося десь найближчим часом — або в Будапешті, або в Києві, а потім разом поїдемо в Закарпаття, до Берегового», — сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Мадяр також повторив, що Угорщина продовжує підтримувати Україну гуманітарною допомогою, однак не надає військової підтримки.

За його словами, Будапешт і надалі не постачатиме Україні зброю та не направлятиме своїх військових.

Нагадаємо, що уряд Угорщини наполягає на виконанні Україною пакета з 11 вимог, що стосуються розширення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Серед них — відновлення окремої системи освіти для національних меншин, можливість складати іспити угорською мовою, розширення використання угорської мови в органах місцевого самоврядування та публічній сфері в громадах, де угорці становлять понад 10% населення, дозвіл на використання угорської національної символіки під час офіційних шкільних заходів, а також проведення передвиборчої агітації та друк виборчих бюлетенів угорською мовою. Більшість із цих умов тією чи тією мірою суперечать українському законодавству й створюють загрозу для розвитку сепаратизму не лише на Закарпатті, але й по інших регіонах України.

У Києві неодноразово заявляли про готовність забезпечувати права національних меншин відповідно до європейських стандартів, однак наголошували, що будь-які рішення не можуть суперечити Конституції України, чинному законодавству та створювати ризики для національної безпеки й територіальної цілісності держави.