Кредитні борги: У новому законопроекті пропонується спростити списання боргів сім'ям загиблих, полонених та зниклих безвісти

В Україні пропонують спростити процедуру списання кредитних боргів для родин загиблих, полонених, зниклих безвісти військових та цивільних, які постраждали від агресії. Відповідний законопроєкт покликаний прибрати податкові бар'єри, які заважають банкам добровільно анулювати такі позики.

Про це йдеться у проєкті закону №15458, зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Головні положення законопроєкту

Чинне законодавство зобов'язує платити податок на доходи фізичних осіб із суми списаного боргу, оскільки він вважається додатковим благом. Це ускладнює роботу банків та створює додатковий тиск на родини позичальників. Загальний обсяг заборгованості військових та їхніх сімей в опитаних банках перевищує 13,7 мільярда гривень.

Нова ініціатива передбачає низку змін:

Звільнення банків від податкових навантажень при прощенні боргів захищених категорій.

Пряме виключення сум анульованих кредитів (тіла, відсотків та комісій) із загального оподатковуваного доходу громадян.

Право членів сімей, спадкоємців або представників звертатися до кредиторів із клопотанням про повне чи часткове списання боргів.

Обов'язкове закриття виконавчих проваджень у разі врегулювання заборгованості та звільнення громадян від сплати виконавчого збору.

Автори документа зазначають, що ухвалення цих норм допоможе стабілізувати кредитний ринок і захистити родини від зайвого фінансового тиску.