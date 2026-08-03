Білорусь розширює військову присутність біля українського кордону

Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади поблизу українського кордону. Військове з'єднання дислокуватиметься неподалік Гомеля — приблизно за 40 кілометрів від України. Про це в ефірі телеканалу Міноборони Білорусі повідомив командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил країни Олександр Іллюкевич.

За його словами, йдеться про створення 37-ї окремої десантно-штурмової бригади. Іллюкевич заявив, що формування підрозділу вже розпочалося. Наразі створено один батальйон, укомплектовано офіцерський склад і призвано військовослужбовців. За його словами, до кінця року планують сформувати ще один батальйон, а також підрозділи бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки.

Наразі у складі Збройних сил Білорусі вже діють три окремі десантно-штурмові бригади: 103-тя у Вітебську, 38-ма у Бресті та 5-та у Мар'їній Гірці поблизу Мінська.

Як повідомляло раніше ForUa, на кордоні з Білоруссю українські військові облаштовують так звану "кілзону" — ділянку, де противник у разі наступу перебуватиме під максимальним вогневим контролем. Паралельно зводяться інженерні укріплення, серед яких протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні "зуби дракона", покликані стримати просування ворожої техніки.