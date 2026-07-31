Армія США отримала перші 2 000 українських FPV-дронів F10

Військові США отримали першу партію з 2 000 FPV-дронів F10 від української компанії F-Drones. Про це представники компанії розповіли "Мілітарному".

Наразі безпілотники проходять процедуру приймання, після чого американські військові почнуть навчання з їхньої експлуатації.

У компанії зазначили, що за результатами завершення цього етапу можливе укладання додаткового контракту на постачання ще до 1 000 FPV-дронів. Закупівлю виконали за підсумками першого етапу Gauntlet I програми Drone Dominance Program, у якій дрон F10 був відібраний Пентагоном.

F-Drones стала першою українською компанією, яка отримала офіційний дозвіл на експорт безпілотників до Сполучених Штатів. У цій програмі виробник бере участь спільно зі своїм американським партнером UDD Tech Corp.

Водночас триває другий етап конкурсу — Gauntlet II. Компанія вже пройшла кваліфікацію та має поставити 120 безпілотників для підготовки американських армійців. Наприкінці серпня заплановані випробування, під час яких оператори пілотуватимуть дрони, а за їхніми результатами прийматимуть рішення щодо нових контрактів. Зокрема, компанія має можливість отримати угоду на постачання до 9 000 безпілотників.

Передумовою експорту продукції стала програма оборонного відомства США вартістю $1 млрд, яка має назву Drone Dominance. Вона передбачає придбання для американських військових до 2027 року понад 200 000 дронів, здатних ефективно діяти в найскладніших бойових умовах.

Під час випробувань усі безпілотники проходять перевірку військовими операторами на здатність армія виконувати різні бойові сценарії. Загалом програма налічує чотири етапи Gauntlet.