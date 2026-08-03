Росія опинилася під новим тиском: війна виходить на інший рівень

Війна між Україною та Росією дедалі більше переходить у повітряний простір, перетворюючись на масштабне протистояння безпілотників. Саме дрони стали одним із головних інструментів сучасної війни, а Україна за кілька років змогла стати одним із світових лідерів у цій сфері, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що за чотири з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення характер війни суттєво змінився. Якщо на початку вирішальними були танкові наступи та бої на землі, то нині ключову роль відіграють безпілотні системи, а боротьба між сторонами дедалі більше точиться в небі.

За даними видання, Росія практично щоночі атакує українські міста ударними безпілотниками типу "Шахед", а також крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому інтенсивність таких атак, як стверджує видання, лише зросла.

Водночас Україна, попри скорочення міжнародної військової допомоги, суттєво наростила власне виробництво безпілотників і сформувала потужну оборонно-промислову галузь.

У статті зазначається, що українські дрони дедалі частіше завдають ударів по території Росії. Зокрема, у 2026 році безпілотники атакували Москву та Санкт-Петербург, що, на думку автора, змусило російське суспільство гостріше відчути наслідки війни.

Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" з позивним Рей заявив, що такі операції є відповіддю на російську агресію. "Ми не починали цю війну. Ми боремося за нашу незалежність, за наш народ і за наше майбутнє", – наголосив військовий.

Як пише The Guardian, українські операції із застосуванням дронів залишаються максимально засекреченими. Цілі визначають аналітики, використовуючи як інформацію партнерів, так і дані з відкритих джерел, а координати екіпажі отримують безпосередньо перед запуском.

Видання також повідомляє, що останнім часом українські безпілотники завдають ударів по складах компанії Wildberries, яку Україна звинувачує у продажу продукції для російських військових. За інформацією журналістів, уже було уражено щонайменше дев'ять таких об'єктів.

Співрозмовники The Guardian стверджують, що постійні атаки змушують Росію перекидати засоби протиповітряної оборони з фронту для прикриття Москви та інших важливих міст. Крім того, у тимчасово окупованому Криму, за їхніми словами, виникають проблеми із запасами пального та електропостачанням, що ускладнює використання російських безпілотників.

Попри успіхи, українські військові визнають, що частина дронів не досягає цілей. За словами командира з позивним Рей, приблизно третину безпілотників збивають ще над окупованими територіями, а під час польотів углиб Росії втрати є ще більшими.

Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") вважає, що стратегія системного тиску на російську військову логістику та економіку поступово дає результат. Водночас він визнав, що російська армія продовжує наступальні дії на Донеччині, зокрема в районі Костянтинівки, однак, на його думку, темпи просування не відповідають масштабам втрат, яких зазнають окупаційні війська.

Як повідомляло раніше ForUa, українські удари вивели з ладу понад 30% фактичних і 45% номінальних нафтопереробних потужностей Росії, допомігши спричинити найгіршу паливну кризу в країні з часів розпаду СРСР.