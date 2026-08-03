В липні окупанти збільшила площу окупованих територій: де ситуація найскладніша

У липні російські війська продовжили просування на фронті, однак частина успіхів Сил оборони України поки не відображена на мапі з міркувань операційної безпеки. За оцінками аналітиків DeepState, після оновлення даних баланс змін може суттєво скоригуватися.

За їхніми даними, протягом липня площа окупованих Росією територій на мапі збільшилася на 36 квадратних кілометрів.

Водночас аналітики пояснили, що впродовж місяця із запізненням відобразили успіхи українських військових, досягнуті ще у травні та червні. Завдяки цьому площа окупованої території була зменшена на 52 квадратні кілометри.

У DeepState зазначають, що без урахування цього коригування фактичний приріст окупованої Росією території у липні може становити близько 88 квадратних кілометрів.

За словами аналітиків, така різниця пов'язана з вимогами операційної безпеки. Інформацію про успішні дії українських військових нерідко публікують лише після завершення відповідних операцій.

Крім того, у проєкті повідомили, що наразі ще на двох ділянках фронту Сили оборони мають успіхи, які поки не розкриваються. Йдеться щонайменше про 49 та 83 квадратні кілометри території. Після офіційного підтвердження цих результатів аналітики обіцяють оновити карту та переглянути статистику.

Найскладніша ситуація, за оцінкою DeepState, у липні зберігалася в районах Родинського, Костянтинівки, уздовж Донецько-Костянтинівського укріпленого району, а також на напрямках Слов'янська і Краматорська, де російські війська мали просування.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти мають нове просування на Донеччині.