В Одесі озброєний чоловік розстріляв працівників ТЦК: що відомо

Невідомий відкрив стрілянину по працівниках районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси під час проведення заходів з оповіщення населення. Унаслідок нападу поранення дістали четверо військовослужбовців. Нападника вже затримали. Про це повідомила поліція Одеської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину надійшло близько 19:30 у неділю, 2 серпня. На місці події слідчі встановили, що інцидент стався під час виконання працівниками районного ТЦК та СП службових обов'язків. Попередньо встановлено, що чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета у бік представників ТЦК.

Унаслідок стрілянини четверо працівників районного ТЦК та СП отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Згодом у поліції повідомили про затримання стрільця. За попередньою інформацією, ним виявився 32-річний чоловік, який відкрив вогонь із пістолета.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації злочину.

Як повідомляло раніше ForUa, у Полтаві поліцейський зламав руку та побив чоловіка під час мобілізації.

