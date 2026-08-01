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Столиця

Рашистські ракети влучили по підприємству екстреної медичної допомоги у Києві

Рашистські ракети влучили по підприємству екстреної медичної допомоги у Києві

Унаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч проти 1 серпня пошкоджено комунальну організацію «Київмедспецтранс». Під час атаки згоріли п’ять автомобілів швидкої допомоги, ще два десятки спеціалізованих машин зазнали пошкоджень.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, російські балістичні ракети двічі влучили по території підприємства. Внаслідок удару частково зруйновано чотири будівлі, пошкоджено інші приміщення.

Попри значні руйнування, серед працівників підприємства постраждалих немає.

Мер також нагадав, що внаслідок нічної атаки пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд і пожежі зафіксували у п'яти районах столиці. Станом на ранок відомо про дев'ятьох загиблих та понад 30 поранених, серед яких четверо дітей. У лікарнях залишаються 17 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час нічного обстрілу Росія застосувала близько 30 балістичних ракет. Він наголосив на критичній потребі України у додаткових системах протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракетах-перехоплювачах для захисту від балістичних ударів.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Рашистське керівництво заперечує, що окупаційна армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиїврашистиВіталій КличкоАндрій Сибігаракетний удар по КиєвуКиївмедспецтранс
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