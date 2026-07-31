«Чесний призов»: ДБР підбило проміжні підсумки перевірок ТЦК

Державне бюро розслідувань (ДБР) підбило проміжні результати масштабної спецоперації "Чесний призов", спрямованої на "очищення" системи комплектування від корупції, насильства та інших зловживань, що шкодять мобілізації й обороноздатності держави. Про це повідомляє ДБР.

У межах 17 кримінальних проваджень працівники Бюро провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 фігурантам, а двох осіб затримали.

Слідчі дії охопили Київ і низку областей країни. Операція об'єднала розслідування незаконного втручання до реєстру "Оберіг", фіктивну мобілізацію та бронювання, сприяння ухиленню від служби, штучне завищення показників роботи ТЦК, а також насильство щодо цивільних і покривання таких злочинів керівниками.

"Наведені результати не є остаточними. Нову інформацію ДБР оприлюднюватиме поетапно — після завершення відповідних слідчих дій та в обсязі, який не зашкодить досудовому розслідуванню", — зазначили у відомстві.

Підозри отримали посадовці ТЦК Києва, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, Одещини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також один правоохоронець.

Під час обшуків слідчі вилучили готівку, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем та інші докази.

Спецоперація триває.

ForUA нагадує, Державне бюро розслідувань разом із Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію під назвою "Чесний призов", у межах якої відбуваються обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в більшості регіонів країни.

В Генштабі ЗСУ офіційно відреагували на масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування, наголосивши на принциповій позиції щодо нульової толерантності до корупції та необхідності покарання винних.