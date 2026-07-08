Очікування союзників від переговорів Зеленського і Трампа різко охолодили

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп, як очікується, проведуть зустріч під час саміту НАТО в Анкарі. Попри те, що Київ підходить до переговорів із сильнішими позиціями, європейські союзники не прогнозують швидких рішень щодо посилення тиску на Росію.

Україна суттєво зміцнила свої позиції завдяки розвитку власного виробництва безпілотників і накопиченому бойовому досвіду, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, знайомих із підготовкою до зустрічі, переговори Зеленського і Трампа, ймовірно, пройдуть у позитивній атмосфері. Водночас вони зазначають, що через непередбачуваність американського президента важко прогнозувати, чи завершаться вони конкретними домовленостями.

Європейські чиновники також не очікують, що після цієї зустрічі Вашингтон різко посилить тиск на Москву. Зокрема, наразі немає великих очікувань щодо запровадження нових санкцій проти Росії або відновлення масштабних поставок американського озброєння Україні.

Очікується, що однією з головних тем переговорів стане зміцнення української протиповітряної оборони. Зокрема, сторони можуть обговорити можливість передачі Україні додаткових систем Patriot.

Як повідомляло раніше ForUa, кривавий удар по Києву не похитнув Трампа.