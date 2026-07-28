Британська депутатка подала до суду на компанію Маска через сексуалізовані дипфейки Grok

Депутатка британського парламенту від Лейбористської партії Джес Асато подала позов до компанії xAI, заснованої Ілоном Маском. Причиною стали фейкові сексуалізовані зображення за її участю, які, за її словами, були створені за допомогою чат-бота зі штучним інтелектом Grok.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Асато, після того як вона публічно розкритикувала Ілона Маска та чат-бот Grok, користувачі почали створювати й поширювати фейкові фотографії та відео з її зображенням.

Позов подано до Високого суду Лондона. Політикиня звинувачує xAI у неправомірному використанні приватної інформації та порушенні законодавства про захист персональних даних. Вона стверджує, що принципи розробки та навчання Grok дозволяли створювати сексуалізований контент із використанням реальних людей.

У матеріалах справи зазначено, що Асато просить суд зобов'язати xAI вжити ефективних заходів, які унеможливлять створення чат-ботом фейкових сексуалізованих зображень із її участю без її згоди.

Наприкінці 2025 року xAI додала до Grok функцію генерації сексуалізованих зображень реальних людей. Для цього користувачам достатньо було попросити штучний інтелект «роздягнути» людину на опублікованому фото, зобразивши її, наприклад, у спідній білизні.

Як повідомляла дослідниця соціальних мереж і дипфейків Женев'єва Ох у коментарі Bloomberg, 5–6 січня чат-бот щогодини генерував близько 6700 таких зображень. Об'єктами дипфейків ставали як звичайні користувачки, так і відомі жінки, зокрема знаменитості та політикині.

Спочатку функція була доступною безкоштовно з добовими обмеженнями, однак пізніше створення таких зображень стало можливим лише для користувачів із платною підпискою.

Після хвилі критики платформа X обмежила можливість Grok генерувати сексуалізовані зображення користувачів.