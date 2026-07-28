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Полiтика

Ключовою темою на зустрічі Трампа і Зеленського стане завершення війни

Ключовою темою на зустрічі Трампа і Зеленського стане завершення війни

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським зосередяться на темі поточного мирного процесу щодо війни РФ проти України.

За словами представника Білого дому, під час зустрічі лідери обговорять поточний мирний процес між Росією та Україною, повідомляє CNN.

 "Зараз саме час покласти край війні", – додав він.

У вівторок у Трампа заплановано зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

І Нетаньягу, і Зеленський планують бути присутніми на похороні сенатора Ліндсі Грема, які відбудуться у вівторок у Вашингтоні.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнавійнаТрампЗеленський
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