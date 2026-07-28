Прем'єру Польщі Туску надходили погрози: Було виявлено магазин від пістолета з патронами

У Польщі прокуратура розпочала розслідування через погрози на адресу прем’єр-міністра Дональда Туска, які невідомий користувач опублікував у коментарях в інтернеті.

Як повідомила прокурор районної прокуратури у Свідниці Малгожата Чайковська, дописи містили образи та погрози життю глави польського уряду, пише RMF24.

– Коментарі, опубліковані в Інтернеті, містили образи та погрози на адресу прем’єр-міністра, – повідомила у вівторок, 28 липня, прокурор Малгожата Чайковська з районної прокуратури у Свідниці.

Правоохоронці встановили адресу, з якої могли публікувати повідомлення, та провели обшук у квартирі. Поліція вилучила електронну техніку та інші предмети, зокрема магазин до вогнепальної зброї з трьома патронами Parabellum.

Вилучені боєприпаси направили на балістичну експертизу. Інші подробиці слідства прокуратура наразі не розголошує.

За словами Чайковської, правоохоронці встановили особу, яка може бути причетна до справи, однак ще з’ясовують, хто саме опублікував погрози в мережі.

За погрози та образу конституційного органу Польщі винному може загрожувати до двох років ув’язнення. Якщо експертиза підтвердить незаконне зберігання боєприпасів, покарання може становити від шести місяців до восьми років позбавлення волі.