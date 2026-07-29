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Суспiльство

29 липня в Україні дощитиме лише на сході, вдень до +26°

29 липня в Україні дощитиме лише на сході, вдень до +26°

У середу, 29 липня, в Україні збережеться мінлива хмарність, на сході та північному сході очікуються помірні дощі, вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні, а також грози. На решті території буде без опадів.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на півдні та південному сході до 18°, вдень 21-26°.

У Києві та області в середу, 29 липня, опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 13-15°, вдень 22-24°. На Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.

 

 Автор: Сергій Ваха

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прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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