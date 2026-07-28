У Краматорську зловили таксиста-агента

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).

Ним виявився завербований ворогом таксист із Краматорська, який коригував обстріли прифронтового міста та прилеглих територій, повідомляє СБУ.

Рашисти використовували свого поплічника для наведення ударів по запасних командних пунктах, логістичних складах та бойових позиціях Сил оборони.



Для виконання завдання ворога фігурант під виглядом робочих поїздок об’їжджав прифронтову місцевість та фіксував на гугл-карті пункти базування та маршрути руху українських військ.



Зібрані відомості зловмисник через месенджер передавав своєму родичу – «зв’язковому» російського гру, який проживає в рф та співпрацює зі спецслужбою країни-агресора.



Співробітники СБУ поетапно задокументували розвідактивність коригувальника, убезпечили локації Сил оборони і затримали агента за місцем проживання.



Під час обшуків у нього вилучено бойову гранату Ф-1, а також смартфон із доказами роботи на ворога.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів.

Фото: СБУ.