Співробітники ДБР знайшли на Закарпатті солдатку, яка два роки не з'являлася на службі, але отримала понад 1,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому командиру батальйону однієї з військових частин на Закарпатті та його підлеглій. Остання понад два роки фактично не проходила службу, але отримувала грошове забезпечення, а офіцер її покривав. Про це повідомляє ДБР.

За даними правоохоронців, офіцер знав, що військовослужбовиця не перебуває у місці дислокації підрозділу та не виконує службових обов’язків. Він дозволив їй не з’являтися до військової частини та приховував її відсутність від командування.

Чоловік запевняв інших військовослужбовців, що підлегла нібито виконує окремі доручення за його розпорядженням, але 31-річна солдатка перебувала за місцем проживання і до військової частини приїжджала лише час від часу.

Упродовж цього періоду їй продовжували нараховувати грошове забезпечення та додаткову винагороду. Жінка безпідставно отримала понад 1,5 млн гривень.

Правоохоронці викрили цей факт під час розслідування іншої протиправної діяльності колишнього командира батальйону.

У 2025 році до суду скерували обвинувальний акт стосовно нього за вимагання грошей у військовослужбовців за те, щоб їх не направляли до району ведення бойових дій.

Колишньому командиру батальйону повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби — ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України.

Військовослужбовицю підозрюють в ухиленні від військової служби та пособництві у зловживанні службовим становищем — ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

ForUA нагадує, раніше працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля". Їх підозрюють у жорстокому побитті та незаконному утримуванні двох побратимів на Кіровоградщині.