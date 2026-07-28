Підрозділи Сил оборони уразили стратегічну нафтобазу РФ

27 липня та в ніч на 28 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Під удар потрапив склад безпілотних літальних апаратів російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.

27 липня Сили оборони завдали удару по Федеральній державній казенній установі комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ.

На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.

Комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву РФ ("Росрезерв") і є стратегічним об'єктом закритого типу. Він виконує функції великої нафтобази державного значення для довгострокового зберігання запасів пального, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Об'єкт розташований більш ніж за 1300 кілометрів від державного кордону України.

Фото: Генштаб ЗСУ.