США зараз значно відстають від України у виробництві дронів

США все ще перебувають на найранішому та найскладнішому етапі цих зусиль, визнавши, що обсяги виробництва залишаються незначною часткою від обсягів виробництва України, навіть попри те, що уряд посилює правила, які вимагають виготовлення дронів із використанням деталей американського виробництва, повідомляє Reuters.

Тревіс Метц, заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій, який з минулої осені керує програмою Пентагону Drone Dominance, сказав, що цього року Україна випустить від шести до семи мільйонів невеликих ударних FPV-дронів, або приблизно 500 000 на місяць.

В рамках програми Пентагону вартістю 1,1 млрд. доларів до лютого буде замовлено загалом трохи менше 200 000 дронів.

Пентагон значно ускладнив стрімке зростання виробництва дронів, запровадивши правила, згідно з якими військові дрони мають виготовлятися з використанням американських комплектуючих. У переглянутій концепції ланцюга постачання, оприлюдненій 23 липня, додано формулювання, що кінцевою метою уряду є повністю вітчизняний ланцюг постачання малих безпілотних літальних апаратів.

Метц визнав, що компоненти, які важче знайти, зокрема напівпровідники, залишаються набагато більшою проблемою для США поза межами програми з безпілотників.

Жоден із дронів від 19 компаній, які беруть участь у серпневих випробуваннях, не може містити заборонених деталей китайського виробництва. І це більш суворий стандарт, ніж на першому етапі програми.

"Це стає дедалі складнішим завданням", — сказав він, припустивши, що переважна більшість дронів, придбаних на попередньому етапі, ймовірно, містила китайські двигуни.

Метц зазначив, що всі шість українських компаній, запрошених на випробування Gauntlet II, які відбудуться наступного місяця у Форт-Карсоні, штат Колорадо, вже уклали або готуються укласти угоди про створення спільних підприємств з американськими виробниками як умову отримання майбутніх замовлень.

Українська компанія F-Drones уклала партнерство з компанією Ukrainian Defense Drones, що базується в штаті Огайо та відкрила завод поблизу Толедо, тоді як український виробник дронів General Cherry домовився про створення спільного підприємства з компанією Wilcox Industries зі штату Нью-Гемпшир, як повідомляють самі компанії.

Метц зазначив, що від українських компаній, які беруть участь у Gauntlet II, вимагають локалізації виробництва в США як умови отримання майбутніх замовлень; така схема покликана перетворити український бойовий досвід на американські виробничі потужності, а не покладатися на імпорт.

Фото: Мінцифри.