﻿
Свiт

Прикордонники Литви виявили спроби незаконного переправлення мігрантів через тунелі з Білорусі

Прикордонники Литви виявили спроби незаконного переправлення мігрантів через тунелі з Білорусі

Литва виявляє десятки спроб незаконного переправлення мігрантів через тунелі з Білорусі, при цьому посадовці впевнені, що до цієї операції, найімовірніше, причетні представники білоруського режиму. Про це повідомляє LRT.

«Останнім часом ми спостерігаємо зміну тактики мігрантів: вони все частіше використовують тунелі або печери», - сказав Рустамас Любаєвас, керівник Державної прикордонної служби (VSAT).

Він додав, що прикордонники виявили «десятки місць», де «майже напевно» риють тунелі. Раніше VSAT повідомляла, що офіцери виявили тунель на південному сході Литви, що йде з Білорусі.

«Без логістичної підтримки білоруських прикордонників це було б неможливо. По-перше, вся ця діяльність відбувається прямо біля кордону. Потім є потреба постачати деревину, оскільки тунель має дерев'яні опори», - сказав Любаєвас.

«Тож у нас майже немає сумнівів, що білоруська влада або закриває на це очі, або активно допомагає мігрантам копати ці тунелі. Можливо, вона й не копає їх сама, але ця робота, очевидно, організовується за допомогою мігрантів», - додав він.

За словами Любаєваса, цього року це стало більш поширеним явищем, хоча перші такі тунелі були виявлені ще минулого року.

Він додав, що мігранти раніше використовували подібні методи на білорусько-польському кордоні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

держкордонЛитваБілорусьнелегальні мігранти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США зараз значно відстають від України у виробництві дронів
Війна 28.07.2026 15:15:25
США зараз значно відстають від України у виробництві дронів
Читати
Підрозділи Сил оборони уразили стратегічну нафтобазу РФ
Війна 28.07.2026 14:51:00
Підрозділи Сил оборони уразили стратегічну нафтобазу РФ
Читати
Стилісти назвали головний аксесуар осені-2026
Культура 28.07.2026 14:14:41
Стилісти назвали головний аксесуар осені-2026
Читати

Популярнi статтi