Антикорупційні органи провели обшуки у Стефанішиної

У вівторок, 28 липня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) здійснили обшук у рамках кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення колишньої посолки України в Сполучених Штатах, ексвіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Про це пише "Слово і діло", посилаючись на ухвали Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС, а також джерела в антикорупційних органах.

Ззаначається, що слідчі дії проводили з метою отримання доказів щодо набуття у власність об’єктів нерухомості та авто, вартість яких, за версією слідства, перевищує задекларовані її доходи.

Згідно з ухвалами ВАКС та Апеляційної палати, йдеться про квартиру площею майже 100 кв. м у житловому комплексі "Львівська площа", кілька нежитлових приміщень, паркомісце, дві квартири у ЖК "Файна Таун". Крім того, встановлено, що у 2021–2025 роках вона користувалася авто Mercedes-Benz GLC 220D 2017 року випуску.

У рамках цього ж провадження обшук провели в авто Land Rover Range Rover 2022 року, який належить адвокату Івану Холондовичу. Слідчі вважають, що він міг сприяти придбанню двох квартир у "Файна Таун". У нього вилучили два телефони, які визнали речовими доказами.

Журналісти раніше повідомляли, що мати Стефанішиної придбала квартиру у ЖК "Львівська площа" за ціною, значно нижчою від ринкової. Сама вона пояснювала це тим, що батьки інвестували у житло ще у 2019 році, коли вартість квадратного метра була суттєво меншою.

Антикорупційні органи наразі не оголосили Стефанішиній офіційну підозру. Обшук є частиною слідчих дій для збору доказів, а подальший розвиток справи залежатиме від результатів експертиз вилучених речей та документів.

Цей обшук провели на тлі низки інших антикорупційних розслідувань щодо посадовців та нардепів, які НАБУ та САП проводять останніми місяцями.

Раніше ForUA повідомляв, що Стефанішина йде з посади посла України в Сполучених Штатах, а її місце у Вашингтоні можуть зайняти інші кандидати. Заміна могла бути пов'язана саме з кримінальною справою.