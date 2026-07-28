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США переглянуть розміщення своїх військ у Європі протягом шести місяців

США переглянуть розміщення своїх військ у Європі протягом шести місяців

Міністерство оборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд американської військової присутности в Європі. За його підсумками Вашингтон може скоротити кількість своїх військових на європейському континенті.

Про це 28 липня повідомив у соцмережі X заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, пише «Європейська правда».

За словами Колбі, перевірку розпочали відповідно до рішення, про яке міністр оборони США Піт Геґсет (на фото) оголосив під час останньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

«Сьогодні Міністерство оборони розпочало перегляд військової присутности в Європі, про який міністр Геґсет оголосив на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі», – зазначив він.

Колбі пояснив, що метою перегляду є забезпечення того, щоб країни НАТО в Європі швидше перебрали на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону.

За його словами, результати перевірки мають сприяти переходу Альянсу до «міцнішої, справедливішої та стійкішої» моделі, у якій європейські союзники відіграватимуть провідну роль у забезпеченні безпеки континенту.

Він також наголосив, що цей процес продовжує курс адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямований на посилення відповідальності європейських держав за власну оборону.

Нагадаємо, у червні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Піт Гегсет представив концепцію «НАТО 3.0», яка передбачає збільшення ролі європейських союзників у системі колективної безпеки Альянсу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАНАТОПентагонДональд ТрампПіт Геґсет
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