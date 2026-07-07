Інститут національної пам'яти Польщі виступив із заявою щодо історичної політики України

Інститут національної пам'яти Польщі оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння позицією українських політичних, громадських, наукових і культурних діячів щодо діяльности Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА).

Про це йдеться в офіційній заяві установи.

У документі зазначається, що колегія Інституту критично оцінює, як у Польщі стверджують, публічне вшанування різних гілок бандерівського руху та заперечення окремими представниками українського суспільства нібито факту геноциду поляків і представників інших народів.

Окремо польський Інститут національної пам'яти розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імени Героїв УПА».

У заяві також висловлено незгоду з планами створення Українського національного пантеону, де, за оцінкою польської сторони, можуть бути поховані керівники ОУН та УПА.

«Ми закликаємо українську владу та українське суспільство припинити такі дії, які заважають процесу об'єднання наших народів. Ми хочемо жити в дружбі зі східними сусідами, але не можемо терпіти фальсифікацію історії та поклоніння формаціям, які жорстоко вбивали поляків та польських громадян інших національностей», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування «імени Героїв УПА». Це рішення викликало критику в Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши своє рішення розбіжностями у питаннях історичної пам'яті та ставлення до УПА. Після цього від польської державної нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських діячів.

На початку липня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Як повідомляв ForUA, британський історик, професор Оксфордського університету Норман Дейвіс, якого вважають одним із найавторитетніших дослідників історії Центрально-Східної Європи, в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Українську повстанську армію не можна вважати злочинною організацією. За його словами, попри складність і суперечливість історичних подій, УПА не заслуговує на узагальнене визначення як злочинне формування. Дейвіс також зазначив, що УПА та Армія Крайова були різними організаціями, хоча в окремих аспектах їх можна порівнювати. На його думку, історичні суперечки між Україною та Польщею щодо Волинської трагедії варто відкласти до завершення російсько-української війни. Після цього, вважає історик, дві держави могли б створити спільну Комісію правди і примирення для фахового осмислення спільного минулого.