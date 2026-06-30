Норман Дейвіс: Загалом УПА не була злочинною організацією

Британський історик, професор Оксфордського університету Норман Дейвіс заявив, що Українську повстанську армію не можна загалом вважати злочинною організацією, а історичні суперечки між Україною та Польщею щодо Волинської трагедії доцільно вирішувати після завершення російсько-української війни.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ.

За словами Дейвіса, жодне історичне порівняння не є абсолютно точним, однак для розуміння явищ вони необхідні. Він зазначив, що УПА та Армія Крайова були різними організаціями, хоча на певному рівні їх можна порівнювати.

«Треба сказати прямо: загалом УПА не була злочинною організацією», — наголосив історик.

Дейвіс також висловився за створення українсько-польської Комісії правди і примирення, але вважає, що зараз для цього невідповідний час.

«Потрібна Комісія правди і примирення. Але після завершення війни, бо зараз для цього дуже невдалий момент. Ця історія дорого коштуватиме Польщі в майбутньому. Наслідком стане те, що саме в той час, коли Україна воює з Росією, президент Польщі дав Росії дуже вигідний привід для пропаганди», — сказав він.

Коментуючи присвоєння одній із військових частин Збройних сил України почесного найменування «Герої УПА», історик зазначив, що це рішення не пов'язане з Волинською трагедією.

«Дев'яносто відсотків УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Володимир Зеленський — відмовитися від вшанування дев'яноста відсотків героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії», — зазначив професор.

Крім того, Дейвіс закликав польських політиків і суспільство виважено підходити до оцінок української історії.

«Я вважаю, що поляки повинні бути обережнішими в тому, що говорять про Україну та її історію», — підсумував історик.