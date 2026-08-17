Агентка рф готувала серію терактів біля адмінбудівель в Одеській області

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли серії терактів на Одещині.

В Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців, повідомляє СБУ.

Фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».



Після вербування зловмисниця прибула до портового міста, де орендувала квартиру та отримала від рашистів інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв (СВП).



Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії.



Паралельно з цим ворожа поплічниця здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони.



Використовуючи ці дані, окупанти мали змогу планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала замаскований у сумці СВП та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби.



Під час обшуку в неї вилучено мобільні телефони, а також дві готові вибухівки та комплектуючі до СВП.



Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.