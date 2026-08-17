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Технології

Китайська компанія презентувала робота-гуманоїда, який може стрибати на два метри

Китайська компанія презентувала робота-гуманоїда, який може стрибати на два метри

Китайська компанія Unitree Robotics презентувала робота-гуманоїда, який може стрибати на відстань у два метри. Про це повідомляє ECNS.

Робот, який отримав назву «Супермен», може виконувати стрибок на 2 метри з положення стоячи та досягати максимальної швидкості 12,66 метра за секунду, його ноги довжиною 0,85 метра.

У компанії заявили, що робот перевершує людські рекорди як у вертикальному стрибку, так і у швидкості спринту.

Прототип, розроблений трохи більше ніж за три місяці, продовжать вдосконалювати.

Unitree також представила As2W, чотириногого робота на колесах, призначеного для перевезення вантажів та виконання тривалих завдань.

Він може безперервно перевозити до 16 кілограмів, долати понад 30 кілометрів без корисного навантаження та розвивати швидкість 6 метрів за секунду.

На демонстраціях було показано, як робот пірнає з платформ та ходить по мілководдю завдяки конструкції зі ступенем захисту IP54.

Пристрій вагою 25 кілограмів має максимальне корисне навантаження 180 кілограмів.

Фото: скриншот з відео

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Китайтехнологііробототехніка
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