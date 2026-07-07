Україна застерегла Польщу від односторонніх кроків через історичні питання

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу до виваженого підходу після внесення до Сейму законопроєкту, який передбачає прирівняння пропаганди ідеології Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) до пропаганди нацизму і комунізму.

Про це в коментарі hromadske повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Йдеться про законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, зареєстрований у Сеймі 3 липня. Документ пропонує внести зміни до Закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу Польщі, прирівнявши пропаганду ОУН та УПА до пропаганди нацистської й комуністичної ідеологій.

За словами Тихого, українська сторона уважно стежить за розглядом законодавчої ініціативи та закликає Варшаву до розсудливості.

«Для України Польща була і залишається стратегічним партнером у протидії російській агресії, європейській інтеграції, економічній співпраці та розвитку міжлюдських зв'язків. Ми вдячні Польщі та польському народу за підтримку, надану з 2022 року. Переконані, що чутливі історичні питання мають вирішуватися шляхом фахового діалогу на засадах взаємної поваги, а не використовуватися у політичній риториці», — заявив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна не зацікавлена в подальшому загостренні відносин із Польщею та очікує аналогічного підходу від польської сторони.

«Усі рішення мають ухвалюватися з урахуванням стратегічного значення українсько-польського партнерства, а не ситуативних політичних інтересів. Застерігаємо польську сторону від односторонніх ескалаційних кроків», — додав Георгій Тихий.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне підхід до вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери. Також польська сторона повідомила, що поставила на паузу передачу Україні винищувачів МіГ-29, які планували передати в межах домовленостей про обмін на українські технології безпілотників.

Як повідомляв ForUA, британський історик, професор Оксфордського університету Норман Дейвіс, якого вважають одним із найавторитетніших дослідників історії Центрально-Східної Європи, в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Українську повстанську армію не можна вважати злочинною організацією. За його словами, попри складність і суперечливість історичних подій, УПА не заслуговує на узагальнене визначення як злочинне формування. Дейвіс також зазначив, що УПА та Армія Крайова були різними організаціями, хоча в окремих аспектах їх можна порівнювати. На його думку, історичні суперечки між Україною та Польщею щодо Волинської трагедії варто відкласти до завершення російсько-української війни. Після цього, вважає історик, дві держави могли б створити спільну Комісію правди і примирення для фахового осмислення спільного минулого.